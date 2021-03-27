Четыре жителя Крыма осуждены за полсотни краж

Советский районный суд Крыма признал четверых жителей полуострова виновными в совершении 48 краж скота, инструмента и бытовой техники.

Как сообщила пресс-служба суда, пострадали от действий злоумышленников 56 человек, им причинен ущерб на общую сумму 1,8 млн рублей.

«Установлено, что в период с июня 2018 года по январь 2019 года четверо жителей Республики Крым, проживающих в Советском и Джанкойском районах Крымского полуострова, из корыстных побуждений и по предварительному сговору совершали кражи, – говорится в сообщении. – Основным объектом преступных посягательств был крупный рогатый скот, электроинструменты, бытовая техника, транспорт и иное ценное имущество. Своими преступными действиями осужденные нанесли значительный материальный ущерб потерпевшим на общую сумму 1,8 млн рублей».

В суде отметили, что два подсудимых свою вину признали частично, еще двое – в полном объеме, что было учтено при вынесении решения. Также суд учел личность подсудимых и факт рецидива, так как двое из них ранее имели проблемы с законом.

«Согласно приговору суда, организатору группы назначено наказание в виде лишения свободы на срок девять лет и шесть месяцев строгого режима. Второму фигуранту назначено наказание в виде лишения свободы на срок десять лет строгого режима. Еще двое фигурантов приговорены к четырем годам и двум с половиной годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – уточнили в суде.

В отношении всех потерпевших взыскана сумма материального ущерба, которая будет возмещена солидарно, за счет имущества подсудимых. Приговор суда в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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