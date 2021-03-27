«Черноморнефтегаз» из-за санкций не смог закупить иностранное оборудование

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Национализированное предприятие «Черноморнефтегаз» из-за наложенных на него санкций не смогло закупить иностранное оборудование и нарастить добычу на глубоководном шельфе.

Об этом сообщила генеральный директор воссозданного на материковой Украине государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Светлана Нежнова.

«Фейковый «Черноморнефтегаз» был внесен в международные санкционные списки еще в начале 2015 года, что не позволило обеспечивать его деятельность надлежащим образом, ведь исторически предприятию нужно много оборудования иностранного производства. В Украине мы четыре года вели переписку со всеми правоохранительными органами, в том числе СБУ, чтобы включить фейковый «Черноморнефтегаз» в украинские санкционные списки. Эти обращения увенчались успехом в 2018 году. В мае 2021-го заканчивались те санкции, но нам даже не потребовалось дополнительно готовить обращение, чтобы продлить их. Сейчас они поддерживают ранее введенные международные ограничения. Именно благодаря последним фейковый «Черноморнефтегаз» не смог закупить иностранное оборудование и нарастить добычу на глубоководном шельфе, как планировал в 2016 году», – сказала Светлана Нежнова.

Президент Украины Владимир Зеленский своим указом от 24 марта ввел санкции против 26 иностранцев и 81 юридического лица. В новом санкционном списке оказался также ряд компаний, зарегистрированных в Крыму – «Черноморнефтегаз», «Крымгеология», «Массандра» и прочие.

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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