Бездомный из Симферополя сдал в металлолом электрокабель на 75 тысяч рублей

Значительное количество провода ранее судимый за имущественные преступления 48-летний мужчина без определенного места жительства обнаружил в строящемся многоквартирном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Задержанный признал вину и пояснил, что, ведя бродяжнический образ жизни, решил заночевать в строящемся доме. Изучив 17-этажное здание, он увидел проложенный строителями электрокабель, идущий меду этажами, и решил его украсть. Срезанный кабель он спрятал в мешки, после чего снял с него оплетку и сдал в пункт приема металлолома.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до двух лет тюрьмы.

Ранее Джанкойский районный суд вынес приговор местному жителю, отрезавшему мужское достоинство соседа. Он отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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