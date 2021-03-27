Происшествия
Бездомный из Симферополя сдал в металлолом электрокабель на 75 тысяч рублей
Значительное количество провода ранее судимый за имущественные преступления 48-летний мужчина без определенного места жительства обнаружил в строящемся многоквартирном доме.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Задержанный признал вину и пояснил, что, ведя бродяжнический образ жизни, решил заночевать в строящемся доме. Изучив 17-этажное здание, он увидел проложенный строителями электрокабель, идущий меду этажами, и решил его украсть. Срезанный кабель он спрятал в мешки, после чего снял с него оплетку и сдал в пункт приема металлолома.
Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до двух лет тюрьмы.
Ранее Джанкойский районный суд вынес приговор местному жителю, отрезавшему мужское достоинство соседа. Он отправится в колонию строгого режима на восемь лет.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
Крымчанин отрезал знакомому гениталии, и тот умер. В Джанкое вынесен приговор местному жителю, убившему по неосторожности своего односельчанина.
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Крымчанин отрезал знакомому гениталии, и тот умер
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