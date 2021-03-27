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Происшествия

Бездомный из Симферополя сдал в металлолом электрокабель на 75 тысяч рублей

Значительное количество провода ранее судимый за имущественные преступления 48-летний мужчина без определенного места жительства обнаружил в строящемся многоквартирном доме.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

Задержанный признал вину и пояснил, что, ведя бродяжнический образ жизни, решил заночевать в строящемся доме. Изучив 17-этажное здание, он увидел проложенный строителями электрокабель, идущий меду этажами, и решил его украсть. Срезанный кабель он спрятал в мешки, после чего снял с него оплетку и сдал в пункт приема металлолома.

Теперь в отношении мужчины возбуждено уголовное дело, санкции по которому могут составить до двух лет тюрьмы.

Ранее Джанкойский районный суд вынес приговор местному жителю, отрезавшему мужское достоинство соседа. Он отправится в колонию строгого режима на восемь лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымчанин отрезал знакомому гениталии, и тот умер. В Джанкое вынесен приговор местному жителю, убившему по неосторожности своего односельчанина.

В Крыму женщина получила восемь лет тюрьмы за убийство сожителя. Ленинский районный суд Крыма вынес приговор женщине, обвинявшейся в убийстве сожителя.

В симферополськом аэропорту поймали 14 должников. Сотрудники полиции совместно с судебными приставами провели в аэропорту Симферополь совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».

Организатор конных прогулок пойдет под суд из-за травмирования туристки в Севастополе. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего получила травмы упавшая с лошади туристка.

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