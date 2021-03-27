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Культура

Беларусь выгнали с Евровидения-2021

15:36 суббота, 27 марта 2021
Беларусь выгнали с Евровидения-2021

фото © life.ru

Европейский вещательный союз не допустил до участия в Евровидении-2021 года Беларусь «из-за нарушений правил конкурса», сообщил организатор в Twitter.

Ранее организаторы предложили стране заменить песню «Я научу тебя» группы «Галасы 3Места», усмотрев в ней политический подтекст.

Накануне в белорусском госмедиахолдинге «Белтелерадиокомпания», организующем национальный отбор на конкурс, заявили, что новую песню уже выбрали.Эксперты ЕВС изучили новую заявку от Белоруссии и сделали вывод, что «она также нарушает правила, которые гарантируют, что конкурс не используется в чьих-то интересах и не дискредитируется».

Лидеры группы «Галасы ЗМеста» Дмитрий Бутаков заявил, что для него не стало сюрпризом такое решение организатора.

В свою очередь глава «Белтелерадиокомпании» Иван Эйсмонт заявил агентству, что не понимает суть претензий и считает решение «политически мотивированным».

«Прислали нам письмо, из которого ничего не понятно, кроме того, что нарушены какие-то пункты. Какие именно слова песни их нарушили — неведомо. Суть претензий ЕВС объяснить не может», - сказал он РИА Новости.

18-22 мая в Роттердаме пройдет Евровидение-2021. В нем примут участие исполнители из 41 страны. По словам организаторов, конкурс состоится в офлайн-формате, но количество делегаций и журналистов сократят. Россию представит певица Manizha с песней «Russian woman».

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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