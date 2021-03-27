Происшествия
40 пожарных четыре часа тушили частный дом в Симферополе
В Симферополе пожарные четыре часа не могли ликвидировать возгорание в частном доме, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Крыму.
По данным ведомства, сообщение о пожаре по улице Ягодной поступило к спасателям накануне около шести вечера.
По прибытию пожарные увидели дым из окон первого этажа одноэтажного дома. Огонь мог переброситься на строение соседей.
Спустя час пожар удалось локализовать, но ликвидировали его только через три часа на площади 130 кв.м. Причину возгорания установят эксперты, пострадавших нет.
Всего к тушению было привлечено 40 человек и 15 единиц техники.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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