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Происшествия

Житель Судака украл у пожилой соседки ноутбук и документы на дом

16:57 пятница, 26 марта 2021
Судак

Полиция Судака задержала местного жителя, укравшего у пенсионерки ноутбук и документы на дом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Преступник аккуратно открыл створку окна и проник в дом, откуда похитил принадлежащий женщине ноутбук, деньги и правоустанавливающие документы на недвижимость. Злоумышленником оказался знакомый потерпевшей, проживающий по соседству. Он был задержан», — сообщили в пресс-службе.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.

Вчера правоохранители задержали жителя Судака, который незаконно изготовил и хранил обрез ружья. Ему грозит лишение свободы и штраф.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Судаке мошенник брал деньги за «связи» в ГИБДД. Злоумышленник предлагал жителям Судака научить водить автомобиль и получать удостоверение без экзамена. Таким способом он выманил у потерпевших более 37 тысяч рублей.

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В Севастополе женщины не поделили мужчину: одной теперь грозит тюрьма. В Севастополе женщине грозит до двух лет лишения свободы за нанесение травм своей сопернице, сообщает пресс-служба МВД по региону.

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