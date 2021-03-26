Житель Судака украл у пожилой соседки ноутбук и документы на дом

Полиция Судака задержала местного жителя, укравшего у пенсионерки ноутбук и документы на дом.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Республике Крым.

«Преступник аккуратно открыл створку окна и проник в дом, откуда похитил принадлежащий женщине ноутбук, деньги и правоустанавливающие документы на недвижимость. Злоумышленником оказался знакомый потерпевшей, проживающий по соседству. Он был задержан», — сообщили в пресс-службе.

Теперь в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, санкции по которому предусматривают лишение свободы на срок до 6 лет.

Вчера правоохранители задержали жителя Судака, который незаконно изготовил и хранил обрез ружья. Ему грозит лишение свободы и штраф.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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