Жилищного экс-инспектора Севастополя подозревают во взяточничестве

В Севастополе задержали бывшего главного государственного жилищного инспектора города, которого обвинят в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

По данным следствия, с ноября 2018 по февраль 2021 года на тот момент должностное лицо лично получило взятку в виде денег, а также имущества на общую сумму свыше 1,6 миллиона рублей за оказание общего покровительства представителям управляющих компаний за предупреждение о поступающих жалобах и запланированных проверках, а также за непривлечение к административной ответственности.

Накануне вечером мужчину задержали. Ему предъявили обвинения в получении взятки в особо крупном размере.

Правоохранители провели обыски по месту жительства и работы фигуранта уголовного дела. В настоящий момент следователи устанавливают лиц, причастных к преступлению и его обстоятельства.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

В соцсети - только по паспорту: власти России приготовили сюрприз своим гражданам. Роскомнадзор выступил с инициативой, чтобы при регистрации в социальных сетях и мессенджерах пользователи указывали паспортные данные, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.

СБУ обвиняет организацию Медведчука в «содействии оккупации Крыма». СБУ расследует дело против организации «Всеукраинское движение «Украинский выбор – право народа», созданной ныне председателем политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком.

В туристических городах Крыма не работает система оповещения о ЧС. Часть населенных пунктов Крыма не готова к чрезвычайным ситуациям вообще и к сезону лесных пожаров в частности.

Жителю Судака грозит лишение свободы за изготовление обреза ружья. Сотрудники судакской полиции в ходе расследования уголовного дела по имущественному преступлению получили информацию о том, что у одного из местных жителей могут храниться вещественные доказательства, добытые преступным путем.