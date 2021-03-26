Восемь человек будут как-бы претендовать на должность мэра Симферополя

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Восемь человек подали документы для участия в конкурсе на должность главы администрации Симферополя.

Об этом сообщила пресс-служба городского совета крымской столицы.

«Согласно установленному Порядку проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Симферополя, по результатам приема документов для участия в конкурсе в Симферопольский городской совет поступили документы от восьми человек», – отметили в пресс-службе.

Для участия в конкурсе зарегистрированы консультант отдела управления благоустройства министерства жилищно-коммунального хозяйства Крыма Юрий Бравников, начальник юридического отдела межрегионального отдела ФКУ «Центр по обеспечению деятельности Казачества России» в Симферополе Евгений Майоров, секретарь по идеологической работе КРО КПРФ Евгения Дементьева, и.о. главы администрации Симферополя Валентин Демидов, временно неработающие Михаил Шумилин и Зульфие Халикова, индивидуальный предприниматель Антон Ганин и заместитель директора по развитию муниципального унитарного предприятия Симферополя «Метроград» Сергей Ечмаков.

Ранее Симферопольский горсовет назначил конкурс на замещение должности главы администрации крымской столицы на 29 марта. Прием документов от кандидатов на этот пост завершился 19 марта.

19 февраля депутаты горсовета приняли отставку главы администрации Симферополя Елены Проценко и назначил Валентина Демидова и.о. главы администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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