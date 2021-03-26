Власть
Власти объяснили, что делать украинцам, потерявшим участки в Крыму
фото © Пикабу
Россия лишила украинцев права владеть землей в Крыму. В МИД Украины дали совет.
Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, «все права законных владельцев земельных участков в Крыму будут восстановлены после деоккупации полуострова, поэтому необходимо сохранять документы, подтверждающие права собственности».
«Права законных собственников на земельные участки (в Крыму - ред.) безусловно, будут возобновлены после восстановления суверенитета нашего государства в Крыму. Сейчас очень важно, чтобы собственники земельных участков максимально сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности и любые документы, которые будет навязывать им Российская Федерация на их замену», - сказал Кулеба.
Министр попросил международных партнеров отреагировать на действия России. Этот вопрос также внесен в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания «Крымской платформы».
Как сообщалось ранее, в Крыму с 20 марта начал действовать указ президента России Владимира Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам.
В тексте использованы материалы: Корреспондент
Ранее Новости Крыма сообщали:
В ЕС отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подвергли критике запрет иностранным гражданам владеть земельными участками в приграничных районах Крыма, который вступил в силу 20 марта этого года.
Менее 5% украинцев смогли избавиться от своей земли в Крыму. Минимум 500 земельных участков на территории Республики Крым перестали принадлежать иностранным гражданам после выхода указа президента России Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владения землей на приграничных территориях.
В Ялте чиновница помогла предпринимателю «увести» землю и здания. В Ялте возбуждено уголовное дело в отношении бывшей начальницы городского подразделения Госкомрегистра: чиновница подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий
Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму. В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».
Дорожники повредили водопровод в Ялте и создали многометровый фонтан
Дорожники при проведении работ повредили водопровод на улице Сеченова в Ялте.
Гибель пациента в больнице Севастополя подтвердилась
Печальный инцидент подтвердили в двух ведомствах.
Власти объяснили, что делать украинцам, потерявшим участки в Крыму
Россия лишила украинцев права владеть землей в Крыму. В МИД Украины дали совет.
Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале
Украинские власти рассматривают возможность укрепления дамбы на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы избежать «несанкционированного попадания воды» в Крым и для орошения земель Херсонщины.
вчера
Глава Ялты назвала Ливадию «очень грязной»
Ливадийский парк будет отреставрирован в 2023 году.