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Власть

Власти объяснили, что делать украинцам, потерявшим участки в Крыму

19:32 пятница, 26 марта 2021
Власти объяснили, что делать украинцам, потерявшим участки в Крыму

фото © Пикабу

Россия лишила украинцев права владеть землей в Крыму. В МИД Украины дали совет.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, «все права законных владельцев земельных участков в Крыму будут восстановлены после деоккупации полуострова, поэтому необходимо сохранять документы, подтверждающие права собственности».

«Права законных собственников на земельные участки (в Крыму - ред.) безусловно, будут возобновлены после восстановления суверенитета нашего государства в Крыму. Сейчас очень важно, чтобы собственники земельных участков максимально сохраняли все документы, которые подтверждают право их собственности и любые документы, которые будет навязывать им Российская Федерация на их замену», - сказал Кулеба.

Министр попросил международных партнеров отреагировать на действия России. Этот вопрос также внесен в перечень вопросов, которые будут в фокусе внимания «Крымской платформы».

Как сообщалось ранее, в Крыму с 20 марта начал действовать указ президента России Владимира Путина о запрете владеть землей иностранным гражданам.

В тексте использованы материалы: Корреспондент

Ранее Новости Крыма сообщали:

В ЕС отреагировали на запрет иностранцам владеть землей в Крыму. В ЕС подвергли критике запрет иностранным гражданам владеть земельными участками в приграничных районах Крыма, который вступил в силу 20 марта этого года.

Менее 5% украинцев смогли избавиться от своей земли в Крыму. Минимум 500 земельных участков на территории Республики Крым перестали принадлежать иностранным гражданам после выхода указа президента России Владимира Путина о запрете для иностранных граждан владения землей на приграничных территориях.

В Ялте чиновница помогла предпринимателю «увести» землю и здания. В Ялте возбуждено уголовное дело в отношении бывшей начальницы городского подразделения Госкомрегистра: чиновница подозревается в превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий

Киев отреагировал на запрет украинцам владеть землей в Крыму. В Украине считают, что указ Путина «не влечет правовых последствий, его обсудят на Крымской платформе».

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