Власти Крыма хотят продать кораблей на миллион долларов

Совет министров Крыма предоставил согласие на продажу судов, находящихся на балансе ГУП РК «Крымские морские порты».

Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.

«Предоставить согласие на отчуждение путем проведения аукциона, открытого по составу участников и форме подачи предложений, недвижимого имущества – судов, закрепленных на праве хозяйственного ведения за государственным унитарным предприятием Республики Крым «Крымские морские порты», – сказано в документе.

На торги будет выставлено 21 судно. В их числе семь судовых барж стоимостью по 2 млн рублей каждая, плавпричал за 3,1 млн рублей, пассажирские судна «Нептун», «Иван Поддубный» и «Иван Голубец» общей стоимостью 10,3 млн рублей.

Также планируется продать на аукционе три лоцманских корабля, суммарно оцененных в 23,7 млн рублей, нефтеналивное судно «Бирючий» за 3,9 млн рублей, буксир «Краб» за 4,3 млн рублей и другие.

Общая стоимость выставляемых на торги судов составляет почти 74 млн рублей.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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