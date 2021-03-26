Власть
В симферополськом аэропорту поймали 14 должников
Сотрудники полиции совместно с судебными приставами провели в аэропорту Симферополь совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».
Пристальному вниманию правоохранителей подверглись 14 авиарейсов, прибывающих на территорию Крыма и убывающих из нее.
Целью мероприятия было выявление злостных неплательщиков административных штрафов за различные правонарушения наложенных решениями МВД России, суда или налоговой службы.
Судебные приставы проверили 87 пассажиров и выявили14 должников. Всем им вручены реквизиты для погашения задолженности перед юридическими и физическими лицами.
Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте напоминают, что несвоевременная оплата административного штрафа, влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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