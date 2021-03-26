В симферополськом аэропорту поймали 14 должников

Сотрудники полиции совместно с судебными приставами провели в аэропорту Симферополь совместное оперативно-профилактическое мероприятие «Дебитор».

Пристальному вниманию правоохранителей подверглись 14 авиарейсов, прибывающих на территорию Крыма и убывающих из нее.

Целью мероприятия было выявление злостных неплательщиков административных штрафов за различные правонарушения наложенных решениями МВД России, суда или налоговой службы.

Судебные приставы проверили 87 пассажиров и выявили14 должников. Всем им вручены реквизиты для погашения задолженности перед юридическими и физическими лицами.

Сотрудники Крымского линейного управления МВД России на транспорте напоминают, что несвоевременная оплата административного штрафа, влечет за собой ответственность в соответствии со статьей 20.25 Кодекса об административных правонарушениях РФ «Уклонение от исполнения административного наказания».

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Севастополе охотники за должниками вышли на большую дорогу. Новые способы борьбы с должниками внедряют в Севастополе. В «охоте» на них налоговикам и судебным приставам помогают сотрудники ГИБДД и программный комплекс «Дорожный пристав».

Жилищного экс-инспектора Севастополя подозревают во взяточничестве. В Севастополе задержали бывшего главного государственного жилищного инспектора города, которого обвинят в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

В России взяли на контроль расследование дела братьев-танцоров из Евпатории. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела известных братьев-танцоров брек-данса Игоря и Олега Станишевских.

В соцсети - только по паспорту: власти России приготовили сюрприз своим гражданам. Роскомнадзор выступил с инициативой, чтобы при регистрации в социальных сетях и мессенджерах пользователи указывали паспортные данные, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.