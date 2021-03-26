В Севастополе управляющие компании «потеряли» 50 млн рублей платежей

Управляющие компании Севастополя не перечисляют на счета ООО «Севэнергосбыт» полученные от населения деньги.

Общая сумма долга превысила 48 млн рублей, сообщает пресс-служба правительства города.

«Средства, которые управляющие компании (УК) собирают с жителей, не доходят до поставщика электроэнергии. Задолженность организаций за потребленную электроэнергию на 22 марта превышает 48 млн рублей», – говорится в сообщении.

Уточняется, что в списке должников частные УК города: ООО «Севжилсервис», ООО «ОК «ФЛОРА», ООО «УК «Универсал Сервис», ООО «РЭП «Севжилфонд», ООО «МПЖКХ», ООО «КомфортКлуб» и др.

Директор ООО «Сеэнергосбыт» Руслан Борягин подчеркнул, что рост задолженности вызывает опасения. Невозможно постоянно отпускать электроэнергию без оплаты, сказал он и подчеркнул, что добросовестные потребители, которые отплатили электроэнергию, не должны пострадать.

В свою очередь, директор департамента городского хозяйства Севастополя Евгений Горлов уверен, что жильцы должны расторгать договоры с недобросовестными предприятиями. Но делать это надо в рамках законодательства: на общем собрании жильцов составлять протокол, лишать УК управления и избирать другую.

«Мы совместно с коллегами будем проводить такую работу: объяснять жилищное законодательство, призывать соблюдать договорные отношения», – отметил он.

Чтобы вернуть неполученные средства, ООО «Сеэнергосбыт« производит взыскание долгов в судебном порядке. По данным Арбитражного суда Севастополя, размер подлежащих взысканию средств составляет 38,9 млн рублей. Кроме того, сообщается, что на расчетные счета компаний-должников наложен арест. А руководитель крупнейшего из них находится в исполнительном розыске.

Ранее сообщалось, что начальник Госжилнадзора Севастополя Дмитрий Яньков был освобожден от должности в связи с многочисленными обращениями в адрес губернатора Севастополя.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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