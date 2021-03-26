Власть
В Севастополе охотники за должниками вышли на большую дорогу
Новые способы борьбы с должниками внедряют в Севастополе. В «охоте» на них налоговикам и судебным приставам помогают сотрудники ГИБДД и программный комплекс «Дорожный пристав».
Охота на неплательщиков проходит так: просканированные номера машин сверяют с базой данных исполнительных производств. Получив сигнал о совпадении, сотрудники ГИБДД останавливают автомобиль должника. После этого водителя ждет сюрприз: квитанция или требование явиться к судебному исполнителю. А автомобиль злостного неплательщика могут даже арестовать.
Во время последнего совместного рейда в «сети» попались пятеро неплательщиков, общая задолженность которых по страховым взносам составила более 200 тысяч рублей. Индивидуальный предприниматель К. погасил задолженность в размере 42 тысяч рублей в тот же день, еще одна жительница Севастополя пообещала внести 43 тысячи в пятидневный срок. Автомобили троих должников арестованы до погашения задолженности.
«К сожалению, необходимость исполнения обязанности по уплате налогов некоторые налогоплательщики осознают только после применения мер принудительного взыскания», – с прискорбием констатируют налоговики.
При этом они напоминают, что не уплаченные в срок налоги чреваты увеличением задолженности за счет начисления пени. И предлагают своевременно узнавать о своих долгах на официальном сайте ФНС России www.nalog.ru, в «Личном кабинете налогоплательщика для физических лиц» или «Личном кабинете индивидуального предпринимателя».
В тексте использованы материалы: Форпост
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