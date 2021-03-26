Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.6
воздух +1
море +9

Происшествия

В России взяли на контроль расследование дела братьев-танцоров из Евпатории

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела известных братьев-танцоров брек-данса Игоря и Олега Станишевских.

Об этом сообщила пресс-служба СК России.

«На одном из федеральных каналов обсуждалась история братьев-танцоров из Крыма. Бывшие ученицы обвинили их в совращении, произошедшем 8 лет назад. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополь по данному факту расследуется уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и статье 135 УК РФ (развратные действия).

Первые очные ставки в рамках расследования уголовного дела о развращении малолетних двумя братьями-танцорами состоялись в январе 2021 года. В правоохранительные органы обратилась Дарья Александрова, сделала она это спустя 7 лет после инцидента. Следователям девушка рассказала о половых контактах с братьями в период, когда она занималась у них в школе танцев.

«Я очень много лет молчала, наблюдала за тем, как они совращали и других девочек. И пришла к выводу, что нужно придать это огласке, а затем и обратиться в правоохранительные органы», – рассказала ранее девушка.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

СБУ обвиняет организацию Медведчука в «содействии оккупации Крыма». СБУ расследует дело против организации «Всеукраинское движение «Украинский выбор – право народа», созданной ныне председателем политического совета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь», депутатом Верховной Рады Виктором Медведчуком.

В туристических городах Крыма не работает система оповещения о ЧС. Часть населенных пунктов Крыма не готова к чрезвычайным ситуациям вообще и к сезону лесных пожаров в частности.

Жителю Судака грозит лишение свободы за изготовление обреза ружья. Сотрудники судакской полиции в ходе расследования уголовного дела по имущественному преступлению получили информацию о том, что у одного из местных жителей могут храниться вещественные доказательства, добытые преступным путем.

Бухгалтер техникума в Крыму подозревается в хищении миллионов студенческих выплат. Бухгалтер симферопольского техникума подозревается в хищении 11,5 млн рублей, выделенных на выплаты студентам.

Коронавирус в Крыму
Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом

Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом

За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 26 марта

Какой сегодня праздник 26 марта фото

Сегодня, 26 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

Комплекс канализационных очистных сооружений «Утес» в южнобережном поселке Малый Маяк реконструируют за 938,9 миллиона рублей.

Власть
Глава Ялты назвала Ливадию «очень грязной»

Глава Ялты назвала Ливадию «очень грязной»

Ливадийский парк будет отреставрирован в 2023 году.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации