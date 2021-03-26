Происшествия
В России взяли на контроль расследование дела братьев-танцоров из Евпатории
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела известных братьев-танцоров брек-данса Игоря и Олега Станишевских.
Об этом сообщила пресс-служба СК России.
«На одном из федеральных каналов обсуждалась история братьев-танцоров из Крыма. Бывшие ученицы обвинили их в совращении, произошедшем 8 лет назад. В ГСУ СК России по Республике Крым и городу Севастополь по данному факту расследуется уголовное дело по статье 134 УК РФ (половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста) и статье 135 УК РФ (развратные действия).
Первые очные ставки в рамках расследования уголовного дела о развращении малолетних двумя братьями-танцорами состоялись в январе 2021 года. В правоохранительные органы обратилась Дарья Александрова, сделала она это спустя 7 лет после инцидента. Следователям девушка рассказала о половых контактах с братьями в период, когда она занималась у них в школе танцев.
«Я очень много лет молчала, наблюдала за тем, как они совращали и других девочек. И пришла к выводу, что нужно придать это огласке, а затем и обратиться в правоохранительные органы», – рассказала ранее девушка.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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