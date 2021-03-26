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Происшествия

В Крыму женщина получила восемь лет тюрьмы за убийство сожителя

14:52 пятница, 26 марта 2021
Ленино

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор женщине, обвинявшейся в убийстве сожителя.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.

Следствие установило, что в июне 2020 года она нанесла несколько ударов ножом своему сожителю. Удары пришлись в область жизненно важных органов, что привело к смерти мужчины.

«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала, в содеянном раскаивалась. Пояснила, что преступление произошло вследствие алкогольного опьянения и конфликтной ситуации с ее сожителем», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решением суда женщина приговорена к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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