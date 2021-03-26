Происшествия
В Крыму женщина получила восемь лет тюрьмы за убийство сожителя
Ленинский районный суд Крыма вынес приговор женщине, обвинявшейся в убийстве сожителя.
Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.
Следствие установило, что в июне 2020 года она нанесла несколько ударов ножом своему сожителю. Удары пришлись в область жизненно важных органов, что привело к смерти мужчины.
«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала, в содеянном раскаивалась. Пояснила, что преступление произошло вследствие алкогольного опьянения и конфликтной ситуации с ее сожителем», - говорится в сообщении надзорного ведомства.
Решением суда женщина приговорена к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии строгого режима.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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