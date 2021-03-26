В Крыму женщина получила восемь лет тюрьмы за убийство сожителя

Ленинский районный суд Крыма вынес приговор женщине, обвинявшейся в убийстве сожителя.

Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры РК.

Следствие установило, что в июне 2020 года она нанесла несколько ударов ножом своему сожителю. Удары пришлись в область жизненно важных органов, что привело к смерти мужчины.

«В ходе судебного разбирательства подсудимая вину признала, в содеянном раскаивалась. Пояснила, что преступление произошло вследствие алкогольного опьянения и конфликтной ситуации с ее сожителем», - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Решением суда женщина приговорена к восьми годам лишения свободы. Отбывать наказание она будет в колонии строгого режима.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Организатор конных прогулок пойдет под суд из-за травмирования туристки в Севастополе. Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего получила травмы упавшая с лошади туристка.

В Севастополе охотники за должниками вышли на большую дорогу. Новые способы борьбы с должниками внедряют в Севастополе. В «охоте» на них налоговикам и судебным приставам помогают сотрудники ГИБДД и программный комплекс «Дорожный пристав».

Жилищного экс-инспектора Севастополя подозревают во взяточничестве. В Севастополе задержали бывшего главного государственного жилищного инспектора города, которого обвинят в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба СК России по Крыму и Севастополю.

В России взяли на контроль расследование дела братьев-танцоров из Евпатории. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на личный контроль расследование уголовного дела известных братьев-танцоров брек-данса Игоря и Олега Станишевских.