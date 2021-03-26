В Крыму решили провести аттестацию всех экскурсоводов

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Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Документ должен вступить в силу 1 июля 2022 года.

«Это позволит нам уже в следующем курортном сезоне начать работу по приведению к единым нормам оказание экскурсионных услуг, их порядок и критерии аттестации. Для республики как региона с богатейшим культурно-историческим наследием — это особенно актуально. Спрос на экскурсионные программы в Крыму ежегодно растет, при этом важно не потерять в качестве, привести эту деятельность в соответствие с классическими канонами крымской школы экскурсоводов, обладающей обширным багажом энциклопедических знаний. При этом, адаптируя методики к современным технологиям с учетом запроса туристов», — сказал министр курортов и туризма Республики Крым Вадим Волченко.

По его словам, аттестация также позволит сделать более безопасным организованный горный туризм и пешие маршруты, которые также пользуются высоким спросом у гостей и жителей Крыма.

Кроме того, с 1 января 2024 предусмотрена административная ответственность за деятельность без аттестации. Согласно сопутствующим поправкам в КоАП РФ, оказание услуг экскурсоводом или гидом, не прошедшим аттестацию и не имеющим документ, будет грозить предупреждением или штрафом до 5 тыс. руб. для граждан, до 10 тыс. руб. для должностных лиц и до 30 тыс. руб. для юрлиц. Более высокие штрафы предусмотрены для неаттестованных инструкторов-проводников по туристическому маршруту: до 10 тыс. руб для граждан, до 30 тыс. для должностных лиц, до 50 тыс. руб. для юрлиц.

Аттестация для экскурсоводов и гидов будет проводиться каждые 5 лет.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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