В Крыму пообещали изъять все участки для трассы «Таврида» к октябрю

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До 1 октября текущего года будет полностью завершен процесс выкупа у населения земельных участков, по которым проходит трасса «Таврида».

Об этом сегодня на совещании о ходе реализации инфраструктурных проектов в Республике Крым сообщил временно исполняющий обязанности директора института «Шельф» Роман Кириченко.

«По 84% участков выплачена компенсация, зарегистрировано право за Республикой 1 тыс. 287 участков. В судах – 56. Процесс планируется завершить до октября текущего года», — сообщил Кириченко.

Глава Республики Крым Сергей Аксенов добавил, что на сегодняшний день не завершено изъятие 162 земельных участков.

«У нас этот вопрос давно уже должен быть закрыт, кроме тех решений, которые обжалуются в судах с точки зрения стоимости изъятия», — подчеркнул Глава Республики.

Также на совещании озвучили два варианта строительства объездной дороги вокруг Ялты, которые рассматривают проектировщики.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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