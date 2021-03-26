В Крыму из-за гололеда чуть не сорвался с крутого склона автомобиль

Автомобиль «Mercedes» съехал с проезжей части в кювет и совершил столкновение с деревом.

Вчера, в 8:38, на оперативный пульт крымских спасателей поступило сообщение, что на автодороге «Белогорск-Приветное», в полутора километрах от памятника «Подковка», автомобиль «Mercedes 410D» вследствие заноса на гололеде завис над крутым склоном.

По прибытии спасателей стало известно, что автомобиль «Mercedes» съехал с проезжей части в кювет и столкнулся с деревом, существует угроза падения по крутому склону высотой около 30 метров. Также, для усиления выехали еще два спасателя на грузовом автомобиле «ГАЗ 66». Сотрудники «Крым-спас», с помощью стропа зафиксировали транспортное средство от падения, затем с помощью лебедки извлеки на дорогу с твердым покрытием. В медицинской помощи никто не нуждался.

Спасатели рекомендуют автомобилистам при движении по дорогам соблюдать скоростной режим, управлять транспортным средством осторожно, особенно в период ухудшения погодных условий, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства, дорожные условия, в частности видимость в направлении движения, быть внимательными при совершении какого-либо маневра, а также не забывать пользоваться ремнями безопасности.

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