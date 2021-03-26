В Крыму дорожает борщ и дешевеют салаты

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За неделю в Крыму выросли цены на продукты, традиционно используемые при приготовлении борща, при этом подешевели ингредиенты для витаминного салата.

Данные проведенного мониторинга стоимости основных продуктов питания предоставил Крымстат.

«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды продовольственных товаров в Республике Крым наблюдалось снижение цен на огурцы свежие – на 11,21%, помидоры свежие – на 2,24%», - говорится в сообщении.

При этом увеличилась стоимость продуктов, чаще всего используемых в приготовлении супов и борщей. Картофель подорожал на 3,78%, морковь – на 3,38%, капуста белокочанная свежая – на 2,04%, лук репчатый – на 1,41%. Также на 1,42% выросла цена на говядину, за исключением вырезки.

Данные представлены по состоянию на 22 марта в сравнении с результатами мониторинга на 15 марта 2021 года.

В прошлом месяце индекс роста потребительских цен в регионе составил 0,8% по сравнению с январем. По данным Управления федеральной службы государственной статистики по Республике Крым и Севастополю, более всего дорожали продукты питания.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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