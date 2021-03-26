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Украинцы пытались ввезти в Крым тестостерон, им грозит тюрьма
Двое граждан Украины пытались провезти в Крым ампулы с «сильнодействующим веществом», сообщает пресс-служба Крымской таможни.
Сотрудники таможни на пункте пропуска «Армянск» выявили и изъяли 50 ампул препарата. В первом случае препарат «Тестостерон» пытался провести житель Днепропетровска. Вторую попытку ввоза пресекли также в этом пункте пропуска. В этот раз у украинца было 10 ампул препарата, который содержал в себе «1-тестостерон».
В таможне уточнили, что данное вещество включено в список «сильнодействующих и ядовитых веществ». Его свободный оборот запрещен на территории Евразийского экономического союза.
«В настоящее время по первому факту в отношении гражданина Украины, совершившего преступление, Крымской таможней возбуждено уголовное дело по статье «контрабанда сильнодействующих веществ». Проводится процессуальная проверка. По второму случаю материалы направлены по подследственности в территориальный орган МВД России по Республике Крым для принятия решения о возбуждении уголовного дела», - добавили в пресс-службе.
Ранее армянский городской суд приговорил жителя украинского села к условному сроку за попытку провезти на территорию Крыма запрещенное вещество.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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