Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +4
море +9

Бизнес

Цены на топливо в Симферополе снова «поползли» вверх

11:45 пятница, 26 марта 2021
Цены на топливо в Симферополе снова «поползли» вверх

фото © Today.ua

За неделю в столице Крыма подорожали бензин и дизельное топливо.

О результатах проведенного мониторинга сообщил Крымстат.

Уточняется, что увеличение розничной цены на автозаправочных станциях (АЗС) незначительное – в пределах 0,5%.

«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по городу Симферополю наблюдается рост средних цен на дизельное топливо – на 0,14%, на бензин марки АИ-92 – на 0,42%, АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,23%, средняя стоимость марки АИ-98 осталась без изменения», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, средняя цена АИ-95 и АИ-95 премиум на АЗС города составила 52,47 руб./литр, АИ-98 – 58,99 руб./литр. Сильнее всех поднялась средняя цена АИ-92 – до 47,99 руб./литр, дизельное топливо подорожало менее всего, его средняя стоимость на заправках – 50,72 руб./литр.

Данные представлены по состоянию на 22 марта в сравнении с показателями на 15 марта 2021 года.

С начала года автозаправочные комплексы обязали установить «мерные весы», которые позволят покупателю удостовериться в объеме отпущенного ему топлива. Кроме того, АЗС обязаны предоставлять документы на топливо: так называемый паспорт, в котором должно быть указано наименование производителя, наименование нефтебазы, с которой был отпущен товар и дата отпуска.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымских инвесторов планируют засекречивать. В Крыму планируют создать специальный правовой режим. Это позволит компаниям из других регионов работать в республике без смены регистрации.

Власти Москвы дадут Крыму 45 млрд рублей - на полуострове не рады. Правительство Москвы выделит из бюджета столицы 45 млрд рублей на развитие республики Крым.

В Крыму нашли «механизм» по урегулированию цен. Начиная с 2014 года и крымский бизнес, и чиновники регулярно заявляют, что цены можно контролировать. Изначально главным инструментом, который позволит сдерживать рост цен в регионе называли развитие логистики, апофеозом которого стал Крымский мост и его железнодорожная ветка.

Налоговая массово проверяет счета россиян за рубежом. Налоговая служба рассылает россиянам требования детализировать их операции по зарубежным счетам и активам, а также инициирует проверки в отношении них.

Коронавирус в Крыму
Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом

Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом

За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Общество
Какой сегодня праздник 26 марта

Какой сегодня праздник 26 марта фото

Сегодня, 26 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

Фирма из Чечни получит почти миллиард за реконструкцию очистных в Крыму

Комплекс канализационных очистных сооружений «Утес» в южнобережном поселке Малый Маяк реконструируют за 938,9 миллиона рублей.

Власть
После шторма: в Севастополе восстанавливают главную набережную

После шторма: в Севастополе восстанавливают главную набережную

В Севастополе начали восстанавливать набережную Корнилова, разбитую сильным штормом в конце января.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации