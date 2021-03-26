Цены на топливо в Симферополе снова «поползли» вверх

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За неделю в столице Крыма подорожали бензин и дизельное топливо.

О результатах проведенного мониторинга сообщил Крымстат.

Уточняется, что увеличение розничной цены на автозаправочных станциях (АЗС) незначительное – в пределах 0,5%.

«По итогам еженедельного мониторинга цен на отдельные виды горюче-смазочных материалов по городу Симферополю наблюдается рост средних цен на дизельное топливо – на 0,14%, на бензин марки АИ-92 – на 0,42%, АИ-95 и АИ-95 премиум – на 0,23%, средняя стоимость марки АИ-98 осталась без изменения», – говорится в сообщении.

По данным ведомства, средняя цена АИ-95 и АИ-95 премиум на АЗС города составила 52,47 руб./литр, АИ-98 – 58,99 руб./литр. Сильнее всех поднялась средняя цена АИ-92 – до 47,99 руб./литр, дизельное топливо подорожало менее всего, его средняя стоимость на заправках – 50,72 руб./литр.

Данные представлены по состоянию на 22 марта в сравнении с показателями на 15 марта 2021 года.

С начала года автозаправочные комплексы обязали установить «мерные весы», которые позволят покупателю удостовериться в объеме отпущенного ему топлива. Кроме того, АЗС обязаны предоставлять документы на топливо: так называемый паспорт, в котором должно быть указано наименование производителя, наименование нефтебазы, с которой был отпущен товар и дата отпуска.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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