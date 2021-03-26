Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации ● 57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● «Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной
Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом
фото © Новости Крыма
За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.
«За 25 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.
За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2847 человек.
Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период – 34 859 человек», — сообщил Сергей Аксенов.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации. Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.
57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 24 марта на территории Республики Крым подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.
В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы. Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю на полуострове фиксируют рост завозных из-за границы случаев коронавируса.
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