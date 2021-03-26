Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом

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За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Об этом сообщил глава Республики Крым Сергей Аксенов.

«За 25 марта на территории Республики Крым зарегистрировано 60 случаев коронавирусной инфекции, в том числе 7 случаев с бессимптомным течением заболевания. Из общего количества заболевших 48 выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 – среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 2 случая завозные из-за рубежа.

За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию, обследовано 2847 человек.

Количество выздоровевших за сутки составляет 62 человека, выздоровевших за весь период – 34 859 человек», — сообщил Сергей Аксенов.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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