Стоимость строительства новой обводной Ялты будут считать несколько месяцев

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Стоимость строительства транспортного обхода Ялты определят до конца года.

Об этом во время совещания по реализации инфраструктурных проектов в республике сообщил вице-премьер правительства Крыма Евгений Кабанов.

«Собирались с потенциальным подрядчиком – это компания «ВАД» – с проектировщиками, с экспертизой. До конца текущего года будет полностью подготовлен блок изысканий, сформирована предельная стоимость объекта. Плановый срок захода в экспертизу – декабрь текущего года: (срок) объективный – крайне непростая дорога, горная, четырехполосная. Плановый срок выхода из экспертизы – март 2022 года», – сообщил Кабанов.

Глава Крыма Сергей Аксенов поручил определить наличие частных земельных участков на маршруте будущей трассы, чтобы вовремя их изъять в установленном порядке. «Стоит задача утвердить до 1 июня план прохождения дороги, чтобы понять стоимость. Сейчас рассматривается два варианта: первый вариант, к сожалению, идет по заповеднику – понимаю, что это маловероятный вариант; второй требует строительства глобальных инженерных сооружений в виде мостов, путепроводов … Объект крайне непростой, таких объектов в Южном федеральном округе не было, наверное, никогда», – ответил Кабанов.

Ожидается, что строительство обхода Ялты начнется в 2023 году. Сейчас ведется разработка проекта капитального ремонта дороги Алушта – Ялта. Стоимость контракта составляет 420 млн рублей, работы должны быть выполнены до конца этого года. Подрядчик – АО «Центродорстрой».

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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