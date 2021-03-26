Россия разместила в Феодосии новый полк ВДВ

Минобороны переформирует 56-ю десантно-штурмовую бригаду ВДВ в полк и разместит его в Феодосии.

Об этом сообщил руководитель ведомства Сергей Шойгу, передает «Интерфакс».

«В рамках наращивания боевых возможностей войск в этом году планируется завершить развертывание третьего десантно-штурмового полка 76-й дивизии в Пскове, к концу года переформировать 56-ю десантно-штурмовую бригаду в 56-й десантно-штурмовой полк с пунктом постоянного базирования в Феодосии», – сказал Шойгу.

Министр отметил, что Воздушно-десантные войска «вышли на новый качественный уровень оперативного реагирования на угрозы военной безопасности страны».

Сейчас пункт постоянной дислокации 56-й десантно-штурмовой бригады ВДВ расположен в Волгоградской области. В Феодосии расположен десантно-штурмовой батальон ВДВ.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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