Прогноз погоды в Крыму на пятницу 26 марта

Проект Погода в Крыму сайта Крым.онлайн предоставил информацию о предполагаемых погодных условиях на территории Крыма в пятницу, 26 марта.

Крымский гидрометцентр сообщает о следующих опасных погодных явлениях, которые ожидаются сегодня. В степном Крыму - туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами сильный мокрый снег), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед, отложение мокрого снега), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый. В предгорном Крыму - снег/обледенение (местами сильный мокрый снег), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, прочие опасности (местами гололедица), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (местами гололед, отложение мокрого снега), уровень опасности желтый. На южном побережье - ветер (местами северо-западный до 16 м/с), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый. В горах Крыма - прочие опасности (гололедица), уровень опасности желтый, туман (местами туман при видимости 200-500 метров), уровень опасности желтый, снег/обледенение (местами сильный снег), уровень опасности желтый, гололедно-изморозевое отложение (гололедно-изморозевые явления), уровень опасности желтый.

В Симферополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 0 до 4, ночью около 0 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 16 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 88 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Ялте сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 3 до 6, ночью около 4 градусов. Ветер северо-западный 8 км/час, возможны порывы до 13 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 84 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Севастополе сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 6, ночью от 3 до 4 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 29 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 75 до 95 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Феодосии сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 5, ночью около 2 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 99 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Керчи сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 2 до 4, ночью от 2 до 3 градусов. Ветер северо-западный 12 км/час, возможны порывы до 24 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 79 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

В Евпатории сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью от 1 до 2 градусов. Ветер С 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 73 до 100 процентов, атмосферное давление 764 мм рт.ст.

В Джанкое сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 7, ночью около 1 градусов. Ветер северо-западный 13 км/час, возможны порывы до 23 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 78 до 100 процентов, атмосферное давление 759 мм рт.ст.

В Армянске сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от 1 до 8, ночью около 1 градусов. Ветер С 12 км/час, возможны порывы до 20 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 72 до 100 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ай-Петри сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -2 до 0, ночью около -2 градусов. Ветер северо-западный 7 км/час, возможны порывы до 15 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 89 до 98 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

На Ангарском перевале сегодня пасмурно в течение всего дня. Возможны осадки утром, вечером и в ближайшую ночь. Температура воздуха днем от -1 до 1, ночью около -1 градусов. Ветер северо-западный 5 км/час, возможны порывы до 11 км/час. Влажность воздуха в течение дня от 85 до 96 процентов, атмосферное давление 763 мм рт.ст.

Температура морской воды у берегов Крыма сегодня от 4 до 9 градусов тепла. По городам: в Алуште - 9, в Евпатории - 9, на мысе Казантип в Азовском море - 5, в Керчи - 6, в Николаевке - 9, в Севастополе - 9, в Судаке - 9, на Тарханкуте - 8, в Феодосии - 8, в Ялте - 9 градусов выше нуля.

Температура воды на курортах-конкурентах Крыма: в Болгарии - 7, в Египте - 23, на Кипре - 18, в Одессе - 4, в Сочи - 9, в Турции - 17, в Хорватии - 14 градусов выше нуля.

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