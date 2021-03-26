Власть
«По-другому не работает»: Аксенов решил лично ездить по стройкам
Сергей Аксенов пообещал со следующей недели лично проверять объекты строительства по всем регионам Крыма.
Об этом глава республики написал на личной странице в соцсети «ВКонтакте».
«Каждый куратор должен знать все об объектах, которые находятся в стадии строительства на подшефных им территориях. Особое внимание обращаю на то, что во время приемки работ в частном секторе все пожелания жителей должны быть учтены», — написал Аксенов.
Он уточнил, что все главы администраций должны иметь контакты уполномоченных лиц из числа жителей и обеспечить обратную связь на регулярной основе, лично выезжать на места с целью осуществления контроля.
«Еще раз напоминаю подрядчикам, что во избежание срывов или переносов сроков сдачи объектов в эксплуатацию, при заключении контракта вам необходимо точно определять, сколько времени понадобится для проведения всех предусмотренных проектом работ. С подрядными организациями, которые системно не выполняют свои обязательства, следует своевременно попрощаться. Нет смысла давать больше шансов недобросовестным людям», — подытожил глава Крыма.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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