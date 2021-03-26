Подростку из Симферополя грозит уголовное дело за сломанную челюсть

На юного жителя Симферополя завели уголовное дело за то, что он сломал челюсть своему оппоненту во время драки, сообщает пресс-служба МВД по РК.

К правоохранителям обратился 22-летний житель одного из сел Симферопольского района. Он сообщил, что ночью в центре крымской столицы во время конфликта незнакомец сломал ему челюсть.

Полицейские задержали подозреваемого. Им оказался 17-летний подросток, житель Симферополя.

«С его слов, потерпевший, находясь в сильном алкогольном опьянении, начал приставать к нему и нецензурно выражаться. Не вытерпев унижений в свой адрес, парень нанес один удар в область головы, после чего пошел домой», - рассказали в МВД.

Сейчас на юного симферопольца завели уголовное дело по статье «умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью». Ему грозит до трех лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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