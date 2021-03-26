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Происшествия

Под Севастополем перевернулась «скорая помощь»

Под Севастополем, недалеко от аэродрома «Бельбек» произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль скорой помощи.

Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, подполковник внутренней службы Жанна Марголина. 

«Сегодня около 10 утра на перекрестке автодороги «подъезд к поселку Кача» произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиль скорой помощи, двигаясь со стороны Любимовки в сторону Орловки, проехал на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество проезда автомобилю Hyundai, который двигался со стороны села Фруктового на разрешающий сигнал. В результате ДТП специальное транспортное средство перевернулось. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. По факту ДТП проводится проверка», - сообщила Марголина. 

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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