Происшествия
Под Севастополем перевернулась «скорая помощь»
Под Севастополем, недалеко от аэродрома «Бельбек» произошло ДТП, в результате которого перевернулся автомобиль скорой помощи.
Об этом сообщила начальник отдела информации и общественных связей УМВД России по Севастополю, подполковник внутренней службы Жанна Марголина.
«Сегодня около 10 утра на перекрестке автодороги «подъезд к поселку Кача» произошло столкновение двух транспортных средств: автомобиль скорой помощи, двигаясь со стороны Любимовки в сторону Орловки, проехал на запрещающий сигнал светофора и не предоставил преимущество проезда автомобилю Hyundai, который двигался со стороны села Фруктового на разрешающий сигнал. В результате ДТП специальное транспортное средство перевернулось. На данный момент сообщений о пострадавших не поступало. По факту ДТП проводится проверка», - сообщила Марголина.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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