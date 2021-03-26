Перевозчик из Ялты разбогател на 12 млн рублей из-за льготников

Директор транспортной компании в Ялте обогатился на 12 миллионов рублей за счет республиканского бюджета.

Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.

Как выяснилось, он предоставлял в Департамент соцполитики администрации Ялты заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории. Так, по данным ФСБ, перевозчик получил 12 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготников.

В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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