Власть
Перевозчик из Ялты разбогател на 12 млн рублей из-за льготников
Директор транспортной компании в Ялте обогатился на 12 миллионов рублей за счет республиканского бюджета.
Об этом сообщили в пресс-службе УФСБ России по Республике Крым и Севастополю.
Как выяснилось, он предоставлял в Департамент соцполитики администрации Ялты заведомо ложные сведения относительно количества перевозимых граждан льготной категории. Так, по данным ФСБ, перевозчик получил 12 миллионов рублей в качестве субсидий на возмещение расходов по проезду льготников.
В отношении него возбудили уголовное дело за мошенничество в особо крупном размере.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
«Крымавтодор» нарисует разметку на крымских дорогах на 250 млн рублей. Республиканское госпредприятие «Крымавтодор» определено единственным подрядчиком, которому предстоит нанести разметку на крымских дорогах общего пользования регионального и межмуниципального значения.
На День смеха власти решили перекрыть Крымский мост. В конце марта движения по Крымскому мосту может быть частично перекрыто из-за проведения учений.
Движение на одной из севастопольских улиц стало односторонним. Новые правила начинают действовать с 26 марта, но запрещающие знаки уже установили.
С мая в Крым начнут летать самолеты из Калуги и Курска. В мае и июне этого года российские авиакомпании начнут выполнять рейсы в Крым из Калуги и Курска, сообщает пресс-служба аэропорта Симферополя.
Дорожники повредили водопровод в Ялте и создали многометровый фонтан
Дорожники при проведении работ повредили водопровод на улице Сеченова в Ялте.
Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом
За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.
Коронавирус в Крыму
Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости
Стало известно зачем Украина укрепляет дамбу на Северо-Крымском канале
Украинские власти рассматривают возможность укрепления дамбы на 107-м км Северо-Крымского канала, чтобы избежать «несанкционированного попадания воды» в Крым и для орошения земель Херсонщины.
вчера
В Крыму решили провести аттестацию всех экскурсоводов
Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.