Организатор конных прогулок пойдет под суд из-за травмирования туристки в Севастополе

Индивидуальный предприниматель предстанет перед судом в Севастополе по обвинению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, в результате чего получила травмы упавшая с лошади туристка.

Об этом сообщила старший помощник руководителя главного следуправления СК по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что индивидуальный предприниматель организовывала платные конные прогулки на территории села Черноречье. В нарушении ряда норм и стандартов, женщина не обеспечила туристке катание под присмотром квалифицированного специалиста, не снабдила защитной экипировкой, не проверила правильность экипировки для верховой езды на самой лошади, не приняла меры безопасности во время конной прогулки. В результате из-за неконтролируемого поведения животного наездница упала, получив травмы, которые были квалифицированы как тяжкий вред здоровью», – сообщила Постнова.

Она отметила, что женщина обвиняется по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью. Следователи завершили расследование уголовного дела, в ходе которого собрали все необходимые доказательства. Дело направлено в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и направления в суд.

Ранее сообщалось, что за аналогичные действия был осужден предприниматель из Алушты. Мужчина оштрафован на 150 тыс рублей. Также с него взысканы 250 тыс рублей в счет компенсации морального вреда, причиненного потерпевшей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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