Общество
Около тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста
Около 1000 крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста вместе со сторонниками Алексея Навального.
Соратники оппозиционера объявили о готовящейся весенней акции в поддержку Навального и предложили желающим ее поддержать зарегистрироваться на специально созданном сайте и отметить место своего нахождения на карте.
В Крыму зарегистрировались уже более 900 человек. Больше всего – в Симферополе, чуть меньше – в Севастополе. На третьем месте – курортная Ялта.
В тексте использованы материалы: Новый день
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