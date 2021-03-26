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Общество

Около тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста

07:33 пятница, 26 марта 2021

Около 1000 крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста вместе со сторонниками Алексея Навального.

Соратники оппозиционера объявили о готовящейся весенней акции в поддержку Навального и предложили желающим ее поддержать зарегистрироваться на специально созданном сайте и отметить место своего нахождения на карте.

В Крыму зарегистрировались уже более 900 человек. Больше всего – в Симферополе, чуть меньше – в Севастополе. На третьем месте – курортная Ялта.

В тексте использованы материалы: Новый день

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