Около тысячи крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста

Около 1000 крымчан заявили о готовности выйти на акции протеста вместе со сторонниками Алексея Навального.

Соратники оппозиционера объявили о готовящейся весенней акции в поддержку Навального и предложили желающим ее поддержать зарегистрироваться на специально созданном сайте и отметить место своего нахождения на карте.

В Крыму зарегистрировались уже более 900 человек. Больше всего – в Симферополе, чуть меньше – в Севастополе. На третьем месте – курортная Ялта.

В тексте использованы материалы: Новый день

Ранее Новости Крыма сообщали:

Российские школьники построят «Херсонес Таврический» в Minecraft. Российский десятиклассник Иван Афанасьев со своими единомышленниками начал строить «Херсонес Таврический» в компьютерной игре Minecraft.

Какой сегодня праздник 25 марта. Сегодня, 25 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

В Севастополе разрешили отстреливать волков и диких кабанов. В департаменте природных ресурсов и экологии Севастополя объявили о начале проведения мероприятий по регулированию численности волков, лисиц и диких кабанов на территории общедоступных охотничьих угодий города.

Какой сегодня праздник 24 марта. Сегодня, 24 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.