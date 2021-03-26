Общество
Небольшая передышка: чем порадует погода крымчан в выходные
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На предстоящих выходных в Крыму потеплеет.
Об этом в эфире радио «Спутник в Крыму» рассказал ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
«С пятницы холодный фронт будет уходить дальше на юг, и Крым окажется в тыловой части циклона. В субботу инициативу перехватит антициклон, распогодится. Ночью околонулевые температуры, днем воздух прогреется до +8…+10 градусов в Симферополе, до +12 градусов ожидается на полуострове», - поделился он.
По словам Тишковца, в воскресенье характер погоды не изменится.
«Переменная облачность, осадки маловероятны, ветер развернется с запада на юго-запад и юг. Ночью ожидается от 0 до +5 градусов, днем +9…+14 градусов», - уточнил собеседник.
На данный момент в Крыму выпало 82% осадков от нормы.
Как отметил специалист, весь юг России сейчас находится в зоне холодной фронтальной системы, которая принесла полярный воздух с аномально низким температурным фоном для конца марта.
Ранее Тишковец предупреждал крымчан о том, что последняя неделя марта станет аномально холодной и долждливой.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
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