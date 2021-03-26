Крымским чиновникам напомнили о неосвоенных миллионах

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В Республике Крым до сих пор не освоили около 600 миллионов из 4,5 миллиарда рублей, которые были выделены региону из резервного фонда президента России для обеспечения дорожных работы.

Об этом на совещании по реализации ФЦП напомнил главный федеральный инспектор по Республике Крым аппарата полномочного представителя президента РФ Александр Ушаков.

«Хотел бы обратить внимание ответственных должностных лиц на то, что из 4,5 миллиарда рублей из резервного фонда президента, которые выделяли еще в 2018 году, на сегодняшний день около 600 миллионов не освоены. И восемь объектов у нас на сегодняшний день не завершены. Поэтому я прошу обратить на это внимание и принять все исчерпывающие меры, чтобы закончить эту работу в кратчайшие сроки. Четвертый год мы не можем это сделать», - подчеркнул инспектор.

Курирующий строительство вице-премьер республики Евгений Кабанов, в свою очередь, заверил, что работы по данным объектам находятся «в финальной стадии завершения».

«У нас рисков никаких нет. До 1 июля все объекты по президентскому фонду у нас будут завершены. В рисках были (дорожные работы в населенных пунктах – ред.) Ак-Мечеть, Гурзуф, там дорога к Артеку. И по ряду объектов я готов доложить», - отметил Кабанов.

По словам главы республики Сергея Аксенова, к не завершенным объектам из списка, финансировавшегося президентским фондом, относится также ремонт на проспекте Кирова в Симферополе. Вице-премьер Кабанов напомнил, что на данном объекте работы выполняла компания «Сибавтобан», которая в данный момент является банкротом.

В конце 2018 года, когда подрядчики завершили ремонтные работы на ряде объектов дорожной инфраструктуры, глава республики Сергей Аксенов остался недоволен проделанной работой, назвав некачественные ремонты вредительством и заявив, что дороги не будут приняты до тех пор, пока подрядчики не устранят все недочеты. В свою очередь Наталья Маленко, бывшая в тот момент главой администрации Симферополя, заявила, что ни при каких обстоятельствах не будет подписывать документы о готовности дорог после ремонта из-за огромного количества выявленных недочетов – в том числе и на проспекте Кирова.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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