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Происшествия

Крымчанин отрезал знакомому гениталии, и тот умер

15:46 пятница, 26 марта 2021
Джанкой

В Джанкое вынесен приговор местному жителю, убившему по неосторожности своего односельчанина.

Как сообщила пресс-служба Джанкойского районного суда, в октябре 2020 года 44-летний местный житель распивал спиртные напитки со своим соседом. Между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Мужчина сначала бил своего собутыльника в голову, грудь и живот, а затем кухонным ножом отрезал ему половой член. Потерпевший скончался в больнице.

Подсудимый полностью признал свою вину. Ему назначено наказание в виде 8 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, сестре потерпевшего он должен выплатить миллион рублей компенсации морального вреда.

Приговор не вступил в законную силу.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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