Капитана крымского судна оштрафовали за столкновение со сторожевым кораблем

Суд привлек к ответственности капитана судна «Капитан Пермяков» виновного в столкновении.

Об этом сообщили в Керченском городском суде Республики Крым.

Установлено, что в результате допущенных капитаном нарушений правил движения морского транспорта произошло столкновение с пограничным сторожевым кораблем «Крым».

Теперь капитан крымского судна заплатит штраф в 75 тысяч рублей.

В результате у ПСКР «Крым» образовались многочисленные повреждения корпуса судна. Сумма ущерба составила 3,6 млн рублей.

В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство

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