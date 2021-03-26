Власть
Капитана крымского судна оштрафовали за столкновение со сторожевым кораблем
Суд привлек к ответственности капитана судна «Капитан Пермяков» виновного в столкновении.
Об этом сообщили в Керченском городском суде Республики Крым.
Установлено, что в результате допущенных капитаном нарушений правил движения морского транспорта произошло столкновение с пограничным сторожевым кораблем «Крым».
Теперь капитан крымского судна заплатит штраф в 75 тысяч рублей.
В результате у ПСКР «Крым» образовались многочисленные повреждения корпуса судна. Сумма ущерба составила 3,6 млн рублей.
В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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