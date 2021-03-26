Канатной дороги к Приморскому парку в Ялте не будет

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Власти Ялты отказались от планов по строительству канатной дороги, которая должна была соединить Приморский парк и Южнобережное шоссе.

Соответствующее постановление подписала глава администрации города Янина Павленко.

«Отменить постановление администрации города Ялта от 15.03.2021 №481-п «О подготовке документации по планировке территории (проекты планировки и межевания территории) для размещения объекта «Канатная дорога», – указывается в новом документе.

Как пояснил источник в администрации города, намерения изменились в связи с корректировкой генерального плана муниципального образования.

«В обновленном варианте генплана, скорее всего, канатной дороги в этом месте уже не будет», – пояснили в администрации, отметив, что, по предварительным эскизам, опоры «канатки» пришлось бы устанавливать на территории виноградников, что недопустимо.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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