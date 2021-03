Какой сегодня праздник 26 марта

фото © pixabay.com

Сегодня, 26 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Сегодня в России, Украине и в мире отмечают более 10 самых разнообразных праздников. В этот день в разные годы происходило много значительных событий.

День больных эпилепсией (Фиолетовый день)

26 марта во всем мире проводится «Фиолетовый день» (Purple Day). Это ежегодное международное мероприятие, целью которого является повышение осведомленности о таком заболевании, как эпилепсия.

Однажды девятилетняя девочка Кессиди Меган (Cassidy Megan), страдающая от эпилепсии, решила показать другим людям, что она ничем не отличается от них. За свои девять лет ребенок уже успел ощутить на себе некоторое пренебрежение со стороны взрослых и сверстников, которые воспринимали ее заболевание не совсем адекватно, считая его чем-то вроде легкой формы сумасшествия.

Чтобы развеять мифы о болезни, Кессиди в 2008 году и придумала «Фиолетовый день». В этот день, 26 марта, все желающие могут выразить поддержку людям, которые живут с диагнозом «эпилепсия».

День Национальной гвардии Украины

18 марта 2015 года президент Петр Порошенко своим указом установил День Национальной гвардии Украины, который отмечается ежегодно 26 марта.

Такое решение глава государства принял, учитывая значение и роль Национальной гвардии Украины в выполнении задач по обеспечению государственной безопасности и обороны государства, защиты и охраны жизни, прав, свобод и законных интересов граждан, общества и государства от преступных и иных противоправных посягательств, охраны общественного порядка.

В обязанности Нацгвардии входит обеспечение общественной безопасности и охрана порядка во время собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций; охрана специальных грузов, в том числе ядерных материалов, при их перевозке по территории Украины; охрана органов государственной власти; пресечение деятельности незаконных военизированных или вооруженных формирований (групп), террористических организаций, организованных групп и преступных организаций; участие в антитеррористических операциях; конвоирование лиц, взятых под стражу и/или осужденных к лишению свободы, в том числе при их экстрадиции; формирование в особый период воинских частей и подразделений, защита важных государственных объектов и т.д.

Никифоров день

Народный праздник «Никифоров день» отмечается 26 марта (по старому стилю - 13 марта). В церковном календаре это день перенесения праха святителя Никифора исповедника, патриарха Константинопольского. В 847 году в этот день останки святого перенесли в церковь Святой Софии в Константинополе. До этого его прах на протяжении 19 лет находился на острове Проконнисе в Мраморном море. Другие названия праздника: «День Никифора», «Никифор», «Христина».

Также сегодня, 26 марта, отмечают такие праздники:

- Праздник грустных осликов

- День отправки весточки весне на воздушном шарике

- День рождения пророка Заратустры

- День собственного праздника (Make Up Your Own Holiday Day) в США

- День молодежи во Вьетнаме

- День демократии в Мали

- День шпината (National Spinach Day) в США

- День независимости Бангладеша

- День нуги (National Nougat Day) в США

- День принца Кухио на Гавайских островах

Сегодня именины празднуют: Александр, Терентий, Никифор, Поплий (Публий), Савин, Христина, Анин, Африкан.

Что происходило 26 марта в прошлые годы

1668 - Англия получила контроль над Бомбеем.

1713 - Испания наделила Англию исключительным правом на работорговлю в американских владениях Испании.

1787 - Екатерина II, находясь в Киеве, повелела отчеканить медаль в честь ее визита на юг России.

1826 - Франц Шуберт дал свой единственный публичный концерт.

1845 - В США запатентован медицинский пластырь.

1871 - Избран совет Парижской коммуны.

1908 - На Острове Принца Эдуарда (Канада) запрещены все автомобили.

1917 - Из ссылки на Украину вернулся историк и политик Михаил Грушевский.

1921 - Спущена на воду канадская шхуна «Блюноус», которая затем не проиграла ни одной гонки (ныне эта шхуна изображена на канадских десяти центах).

1934 - В Британии введены экзамены на вождение автомобиля.

1947 - В СССР издан указ об отмене смертной казни.

1953 - Американский врач Джонас Эдвард Солк объявил об успешном испытании вакцины против полиомиелита.

1956 - В СССР отпуск по беременности увеличен с 77 до 112 дней.

1973 - Первые женщины допущены в зал Лондонской фондовой биржи.

1982 - В Оквилле (Онтарио) родились первые в Канаде близнецы, зачатые в пробирке.

1996 - Международный Валютный Фонд выделил России кредит на 6,9 млрд долларовсамый большой кредит в истории МВФ.

1999 - Зафиксировано появление вируса «Мелисса», поразившего за короткое время сотни тысяч компьютеров во всем мире.

2000 - Владимир Путин избран президентом России на первый срок.

Узнать кто из известных людей родился, а кто умер в этот день можно на сайте kakoyprazdnik.com на странице, посвященной дню 26 марта. Какие праздники будут завтра?

