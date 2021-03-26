Глава Ялты назвала Ливадию «очень грязной»

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Ливадийский парк будет отреставрирован в 2023 году.

Об этом заявила представителям общественности глава администрации Ялты Янина Павленко по результатам посещения этого объекта.

«В следующем году начнется проектирование, а с 2023 года предстоит полная реконструкция всех 40 га парка», – сообщила она.

По словам Павленко, это подтвердила и министр культуры Арина Новосельская. «Это значит, что решится проблема и оползня, и берегоукрепительных сооружений», – заверила глава администрации Ялты и пообещала местным жителям: «и лавочки поставим».

В ходе рабочего выезда в Ливадию Павленко также обратила внимание на необходимость содержания и ухода за памятниками «Большой Тройке» на территории местного санатория и Николаю Батурину-Замятину. «Выясним, кто балансодержатель, а если его нет – возьмем их на баланс города. «Висеть в воздухе» они не могут», – подчеркнула глава администрации.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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