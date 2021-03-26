Власть
Глава Ялты назвала Ливадию «очень грязной»
фото © travelcrimea.com
Ливадийский парк будет отреставрирован в 2023 году.
Об этом заявила представителям общественности глава администрации Ялты Янина Павленко по результатам посещения этого объекта.
«В следующем году начнется проектирование, а с 2023 года предстоит полная реконструкция всех 40 га парка», – сообщила она.
По словам Павленко, это подтвердила и министр культуры Арина Новосельская. «Это значит, что решится проблема и оползня, и берегоукрепительных сооружений», – заверила глава администрации Ялты и пообещала местным жителям: «и лавочки поставим».
В ходе рабочего выезда в Ливадию Павленко также обратила внимание на необходимость содержания и ухода за памятниками «Большой Тройке» на территории местного санатория и Николаю Батурину-Замятину. «Выясним, кто балансодержатель, а если его нет – возьмем их на баланс города. «Висеть в воздухе» они не могут», – подчеркнула глава администрации.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
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Глава Ялты назвала Ливадию «очень грязной»
Ливадийский парк будет отреставрирован в 2023 году.