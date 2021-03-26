Происшествия
Гибель пациента в больнице Севастополя подтвердилась
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Печальный инцидент подтвердили в двух ведомствах.
Выпавший накануне из окна второго этажа девятой горбольницы в Балаклаве пациент погиб. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения и следственном комитете Севастополя.
Как сообщили в пресс-службе горздрава, в настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия и экспертизы.
В пресс-службе севастопольского следкома также уточнили, что проводят проверку по данному инциденту, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
В тексте использованы материалы: Форпост
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