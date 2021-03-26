Гибель пациента в больнице Севастополя подтвердилась

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Печальный инцидент подтвердили в двух ведомствах.

Выпавший накануне из окна второго этажа девятой горбольницы в Балаклаве пациент погиб. Эту информацию подтвердили в департаменте здравоохранения и следственном комитете Севастополя.

Как сообщили в пресс-службе горздрава, в настоящее время по данному факту проводятся следственные мероприятия и экспертизы.

В пресс-службе севастопольского следкома также уточнили, что проводят проверку по данному инциденту, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

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Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крыму стали реже умирать от туберкулеза. По данным Крымстата в республике сократилась смертность от туберкулеза.

В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации. Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.

57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки. За 24 марта на территории Республики Крым подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.

В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы. Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю на полуострове фиксируют рост завозных из-за границы случаев коронавируса.