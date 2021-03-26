Дорожники повредили водопровод в Ялте и создали многометровый фонтан

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Дорожники при проведении работ повредили водопровод на улице Сеченова в Ялте.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства ЖКХ республики.

«Дорожная служба при проведении работ повредила водопровод. Аварийная бригада ГУП «Водоканал ЮБК» занимается устранением прорыва», – сообщили в пресс-службе.

Пользователи соцсетей опубликовали видео с места инцидента – вода фонтанирует на несколько метров вверх.

В настоящее время запас воды в снабжающем Ялту водохранилище практически исчерпан, городской округ живет по шестичасовым графикам подачи воды. Для стабильного водоснабжения Ялты и окрестных населенных пунктов водой будет построена опреснительная установка за 3 млрд рублей.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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