Бывший вице-премьер Карачаево-Черкессии занял пост в Совмине Крыма

Чиновник стал заместителем министра промышленной политики региона.

Бывший вице-премьер Карачаево-Черкессии Энвер Арпатлы стал заместителем министра промышленной политики Крыма. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.

Чиновник родился в Узбекистане, а после переезда в Крым окончил местный филиал Харьковской юридической академии и стал депутатом Изобильненского сельсовета Алушты. Затем занимал должность замглавы курортного города. В 2016 году перебрался в Татарстан, где также работал в исполнительных органах власти. Вице-премьером Карачаево-Черкессии был в 2018 году.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Константинов обещает арестовывать все, что будет двигаться рядом с Крымом. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что республике удастся взыскать с Украины ущерб, понесенный регионом в результате «водной блокады».

Аксенов предложил «вместе навалиться» на одну проблему. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоумение по поводу отсутствия электроэнергии в здании библиотеки в селе Лесное (городской округ Судак) и предложил чиновникам «вместе навалиться» на проблему.

Зеленский ввел в действие решение СНБО по Крыму. Президент утвердил «Стратегию деоккупации Крыма», одобренную ранее Советом нацбезопасности.

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом. Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.