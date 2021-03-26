Власть
Бывший вице-премьер Карачаево-Черкессии занял пост в Совмине Крыма
Чиновник стал заместителем министра промышленной политики региона.
Бывший вице-премьер Карачаево-Черкессии Энвер Арпатлы стал заместителем министра промышленной политики Крыма. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.
Чиновник родился в Узбекистане, а после переезда в Крым окончил местный филиал Харьковской юридической академии и стал депутатом Изобильненского сельсовета Алушты. Затем занимал должность замглавы курортного города. В 2016 году перебрался в Татарстан, где также работал в исполнительных органах власти. Вице-премьером Карачаево-Черкессии был в 2018 году.
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