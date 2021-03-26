Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.5
воздух +4
море +9

Власть

Бывший вице-премьер Карачаево-Черкессии занял пост в Совмине Крыма

09:54 пятница, 26 марта 2021

Чиновник стал заместителем министра промышленной политики региона.

Бывший вице-премьер Карачаево-Черкессии Энвер Арпатлы стал заместителем министра промышленной политики Крыма. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале правительства республики.

Чиновник родился в Узбекистане, а после переезда в Крым окончил местный филиал Харьковской юридической академии и стал депутатом Изобильненского сельсовета Алушты. Затем занимал должность замглавы курортного города. В 2016 году перебрался в Татарстан, где также работал в исполнительных органах власти. Вице-премьером Карачаево-Черкессии был в 2018 году.

В тексте использованы материалы: Примечания

Ранее Новости Крыма сообщали:

Константинов обещает арестовывать все, что будет двигаться рядом с Крымом. Председатель парламента Крыма Владимир Константинов уверен, что республике удастся взыскать с Украины ущерб, понесенный регионом в результате «водной блокады».

Аксенов предложил «вместе навалиться» на одну проблему. Глава Крыма Сергей Аксенов выразил недоумение по поводу отсутствия электроэнергии в здании библиотеки в селе Лесное (городской округ Судак) и предложил чиновникам «вместе навалиться» на проблему.

Зеленский ввел в действие решение СНБО по Крыму. Президент утвердил «Стратегию деоккупации Крыма», одобренную ранее Советом нацбезопасности.

Плюс 17 лет вместе: Путину разрешили еща два срока быть президентом. Госдума на сегодняшнем пленарном заседании приняла в третьем чтении закон, согласно которому действующий глава государства может претендовать еще на два президентских срока.

Коронавирус в Крыму
Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом

Третья волна? В Крыму начался рост заражений коронавирусом

За 25 марта на территории Республики Крым подтверждено 60 новых случаев коронавирусной инфекции.

Сюжет
Коронавирус в Крыму

Коронавирус в Крыму

Вся информация об эпидемия вируса 2019-nCoV на крымском полуострове. Свежие новости

Общество
Какой сегодня праздник 26 марта

Какой сегодня праздник 26 марта фото

Сегодня, 26 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.

Власть
В Крыму решили провести аттестацию всех экскурсоводов

В Крыму решили провести аттестацию всех экскурсоводов

Государственная дума РФ приняла во втором чтении законопроект о правовом регулировании деятельности экскурсоводов, гидов-переводчиков и инструкторов-проводников.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации