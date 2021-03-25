Происшествия
Жителю Судака грозит лишение свободы за изготовление обреза ружья
Сотрудники судакской полиции в ходе расследования уголовного дела по имущественному преступлению получили информацию о том, что у одного из местных жителей могут храниться вещественные доказательства, добытые преступным путем.
«Изучив полученную информацию, стражи порядка по месту проживания гражданина провели обыск, в ходе которого обнаружено незаконно хранящееся оружие — обрез ружья. Он был направлен на баллистическую экспертизу, по результатам которой установлено, что в фабричную конструкцию кустарным способом внесены изменения, оружие пригодно к производству выстрелов», — рассказали в пресс-службе МВД по Республике Крым.
Возбуждено уголовное дело по ст. 223 УК РФ «Незаконное изготовление оружия». Максимальная санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 3 до 5 лет со штрафом в размере от 100 до 200 тысяч рублей.
Справка: Обрез — огнестрельное оружие, изготовленное способом укорачивания ствола ружья или винтовки.
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В тексте использованы материалы: Крымское информационное агентство
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