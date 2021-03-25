Ялтинец чуть не лишился руки из-за пьяного родственника своей девушки

Житель Ялты пострадал, спасая свою девушку от ее родного дяди.

Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.

Как рассказали в ведомстве, в одном из частных домов курортного города между племянницей и ее дядей произошел конфликт на бытовой почве. Девушка обратилась за помощью к своему молодому человеку. Когда тот пришел защитить подругу, 59-летний пьяный родственник ударил гостя ножом.

У потерпевшего врачи диагностировали резаную рану руки, из-за которой у молодого человека оказались травмированы нервы плеча.

По данным ведомства, ранее злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и уже был судим. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

Ранее Новости Крыма сообщали:

Мошенница из Омска выманила у бизнесменов 30 млн и уехала в Ялту. Жительница Омска обманула четверых предпринимателей и сбежала в Ялту, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Омской области.

В Севастополе женщины не поделили мужчину: одной теперь грозит тюрьма. В Севастополе женщине грозит до двух лет лишения свободы за нанесение травм своей сопернице, сообщает пресс-служба МВД по региону.

Почтальон присвоила пенсии пяти жителей Старого Крыма. Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении 38-летней сотрудницы отделения «Почты России» в Кировской районе.

Симферополец украл пять электросамокатов на такси. Оперативники Симферополя за сутки раскрыли шесть краж электросамокатов.