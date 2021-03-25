Происшествия
Ялтинец чуть не лишился руки из-за пьяного родственника своей девушки
Житель Ялты пострадал, спасая свою девушку от ее родного дяди.
Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РК.
Как рассказали в ведомстве, в одном из частных домов курортного города между племянницей и ее дядей произошел конфликт на бытовой почве. Девушка обратилась за помощью к своему молодому человеку. Когда тот пришел защитить подругу, 59-летний пьяный родственник ударил гостя ножом.
У потерпевшего врачи диагностировали резаную рану руки, из-за которой у молодого человека оказались травмированы нервы плеча.
По данным ведомства, ранее злоумышленник неоднократно попадал в поле зрения правоохранительных органов и уже был судим. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Ему грозит до 10 лет лишения свободы. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.
В тексте использованы материалы: РИА Крым
Ранее Новости Крыма сообщали:
Мошенница из Омска выманила у бизнесменов 30 млн и уехала в Ялту. Жительница Омска обманула четверых предпринимателей и сбежала в Ялту, сообщает пресс-служба управления МВД РФ по Омской области.
В Севастополе женщины не поделили мужчину: одной теперь грозит тюрьма. В Севастополе женщине грозит до двух лет лишения свободы за нанесение травм своей сопернице, сообщает пресс-служба МВД по региону.
Почтальон присвоила пенсии пяти жителей Старого Крыма. Прокуратура требует возбудить уголовное дело в отношении 38-летней сотрудницы отделения «Почты России» в Кировской районе.
Симферополец украл пять электросамокатов на такси. Оперативники Симферополя за сутки раскрыли шесть краж электросамокатов.
57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 24 марта на территории Республики Крым подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.
Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки
Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.
Какой сегодня праздник 25 марта фото
Сегодня, 25 марта 2021 года, в мире отмечают несколько десятков самых разных праздников и памятных дат. О главных из них - в нашем обзоре, который составлен совместно с проектом Какой сегодня праздник.
Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма
В Государственной пограничной службе Украины уточнили новые условия въезда в страну, согласно решению правительства по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19, которые также касаются пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью.
вчера
В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению
В администрации Алушты допускают ужесточение графика подачи воды населению.