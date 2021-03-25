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Курортный сезон

Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов

08:13 четверг, 25 марта 2021
Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов

фото © Новости Крыма

Стоимость отдыха в крымских гостиницах по сравнению с прошлым годом уже в среднем повысилась на 15%. Несмотря на это, мест в объектах размещения на июль-август практически не осталось.

Об этом сообщила координатор проекта «Карта гостя Крыма и Севастополя», экс-министр туризма РК Елена Юрченко.

«По итогам активной фазы прошлого курортного сезона полуостров показал свою востребованность. Что касается предстоящих июля и августа — загрузка составляет 90-100%», — отметила наша собеседница.

По словам Елены Юрченко, завышение цен отельерами оправдано лишь частично, поскольку высокая востребованность и большие турпотоки требуют немалых вложений по обновлению гостиниц по окончании сезона.

«Однако высокие цены могут привести к тому, что после открытия границ Крым потеряет значительную долю туристов», — сказала эксперт.

Ежегодное подорожание крымской туротрасли неизбежно, считает председатель межрегиональной организации «Ассоциация малых отелей» Наталья Стамбульникова.

Она добавила, что вместе с удорожанием отелей вырастут цены и на сопутствующий сервис и другие услуги на курортах.

«Продукты подорожали — выросла и стоимость того же завтрака в гостинице», — сказала отельер.

Ранее в Ассоциации туроператоров России (АТОР) предупреждали, что в период высокого спроса отдых на южных курортах страны может подорожать на 25-30%. Эксперты советовали туристам поскорее определиться с планами, чтобы не попасть на «волну подорожания».

Как сообщалось, невзирая на грядущее подорожание, которое неизбежно затронет интересы любителей Крыма, есть нюансы, которые не только могут привлечь туристов, но и помогут им сэкономить.

В тексте использованы материалы: Форпост

Ранее Новости Крыма сообщали:

Выдержит ли Крым десять миллионов туристов?. Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год, формально природные ресурсы полуострова могут выдержать такую антропогенную нагрузку. Однако этого пока нельзя сказать об инфраструктуре.

Новый курорт? Туристы почему-то стали бронировать жилье в Симферополе. Аналитики отмечают, что, по сравнению с 2019 годом, рост числа бронирований на майские праздники составляет 12%. Конкретно по городам: на 39% выросло число бронирований в Ялте, на 15% — в Севастополе больше, на 375% — в Симферополе.

«Некуда девать туристов»: в Крыму заявили о ежемесячном росте турпотока. Ежемесячный прирост туристического потока в Крым в 2021 году составляет 10-15% к показателям прошлого года.

В Крыму туристов отправят во времена Российской Империи. В Судаке планируют нематериально (через звук, речь, видео и фотообразы) воссоздать атмосферу времен Российской империи.

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Высокие цены в будущем могут лишить Крым туристов

Стоимость отдыха в крымских гостиницах по сравнению с прошлым годом уже в среднем повысилась на 15%. Несмотря на это, мест в объектах размещения на июль-август практически не осталось.

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