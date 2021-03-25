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Вырубка лесов в Крыму может вызвать эпидемии
фото © Новости Крыма
Уничтожение лесов на Крымском полуострове несет прямой вред здоровью людей.
Вырубка зеленых насаждений и возникновение опасных инфекционных заболеваний — взаимосвязанные вещи, считают ученые-дендрологи.
Как сообщили в пресс-службе Карадагского природного заповедника, леса важны для здоровья каждого человека: они очищают воздух, являются источником питательных продуктов, чистой воды, местом для отдыха.
«Почти треть вспышек инфекционных заболеваний спровоцирована нарушением баланса экосистем, в частности вырубкой лесов», — отмечается в сообщении.
Разрушение лесных массивов приводит к исчезновению уникальной флоры и фауны, а также к ухудшению экологической обстановки. Особенно сильно это сказывается на составе воздуха, сообщила научный сотрудник отдела изучения биоразнообразия и экологического мониторинга Карадагского природного заповедника Людмила Миронова.
«В связи с засушливыми периодами леса в Крыму находятся в очень угнетенном состоянии. Проявляется суховершинность, отмирание. Помимо климата, значительное воздействие оказывает антропогенный фактор», — подчеркнула эксперт.
Она отметила, что сокращение численности растений ведет к тому, что в воздухе становится меньше фитонцидов (полезных веществ, убивающих болезнетворные бактерии и грибы), и, как следствие, к распространению инфекций и паразитов.
Решить эту проблему отчасти сможет бережное отношение человека к «легким» полуострова: проведение своевременной санитарной рубки, сохранение здоровых насаждений, должный уход. А об уничтожении хвойных деревьев на крымском побережье не может быть и речи, считает научный сотрудник Карадагского заповедника.
«Если вырубаются вековые деревья, сосновые посадки — это, конечно, преступление», — сказала наша собеседница, подчеркнув, что природа Крыма уникальная и ранимая.
Безжалостное отношение к ней проявляют, как правило, люди неосведомленные, не знающие специфики местной экосистемы, отметила ученая.
«К примеру, жителю Сибири и вовсе покажется, что и лесов-то на полуострове нет. Просто граждане из других климатических зон переносят свое обращение с природой на Крым», — заключила Людмила Миронова.
В тексте использованы материалы: Форпост
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