Вынесен приговор в деле о краже и попытке вскрыть банкомат в Крыму

Двое мужчин приговорены к лишению свободы за кражу из терминала в магазине и попытку вскрыть банкомат в Бахчисарайском районе.

Об этом сообщила пресс-служба Бахчисарайского районного суда.

«Приговором Бахчисарайского районного суда Республики Крым молодые люди признаны виновными в совершении преступлений. Одному из них назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, другому – четыре года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима», – говорится в сообщение.

В начале октября 2020 года ранее судимый 21-летний житель Бахчисарайского района и 26-летний гражданин Узбекистана решили похитить деньги из платежного терминала, находящегося в магазине одного из сел мунииципалитета. Терминал они вскрыли с помощью лома и похитили купюроприемник стоимостью 20 тысяч рублей, а также находившиеся в нем 10,4 тысячи рублей.

В ночь того же дня мужчины вернулись к этому же магазину, чтобы ограбить банкомат. Ломом один из осужденных пытался взломать корпус устройства, второй следил за окружающей обстановкой. В банкомате в это время находилось 3,9 млн рублей. Взломать его у осужденных не вышло.

Тогда они решили проникнуть внутрь магазина, чтобы вскрыть корпус устройства с обратной стороны, но этому помешала сработавшая сигнализация – мужчины скрылись с места преступления. Ущерб банку от повреждения банкомата составил 254,3 тысячи рублей.

Во время судебного заседания один из мужчин вину признал частично, второй – полностью. Приговор в законную силу не вступил.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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