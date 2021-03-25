Власти Ялты обещают судиться за землю возле бывшей детской больницы

Администрация Ялты намерена подать иск в суд с целью возвращения в муниципальную собственность земельного участка на улице Халтурина, расположенного возле здания одного из корпусов бывшей детской больницы.

Об этом сообщила глава администрации города Янина Павленко.

По ее словам, несколько дней назад в сквере, который окружает здание, появилась строительная техника и рабочие, которые уже выкопали растущую там пальму.

«Увы, это очередной «распил» украинского периода. В 2005 году некий летний павильон площадью 40 квадрантных метров был продан в частную собственность и затем перепродан физлицу. Сегодня это якобы строение находится в частной собственности и 4 сотки земли переданы по договору аренды на 49 лет. Со всем уважением отношусь к частной собственности, но по факту строения нет – участок абсолютно свободен от застройки. Идем в суд по возвращению его городу», – написала Павленко в Facebook.

Параллельно власти города приступят к составлению картографии и учету всех зеленых насаждений, чтобы передать их на сохранность дополнительным соглашением к договору аренды. Это гарантирует, что ни одно дерево больше не пострадает, заверила она.

Глава администрации добавила, что здания, которые раньше были корпусами больницы, находятся на балансе Республики Крым.

«Здание, где раньше располагалась детская реанимация, готовится к капремонту и будет использоваться под психоневрологическую поликлинику, которую перенесут сюда с улицы Красноармейской. Она много лет базировалась в цоколе жилой пятиэтажки, а это полностью противоречит всем нормам», – отметила Павленко.

В тексте использованы материалы: РИА Крым

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