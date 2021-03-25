Власти Крыма представили бизнесменов с рынков Москвы «делегацией из Китая»

фото © Министерство экономического развития Республики Крым

«Бизнес-делегация из Китая», которую в начале марта в Крыму принимали местные власти, на самом деле является группой предпринимателей с оптовых рынков Москвы.

Об этом говорится в расследовании издания «Медуза».

«Делегация из Китая» побывала в Крыму в начале марта 2021 года, однако российские СМИ обратили на нее внимание только 15 марта в связи с заявлением депутата Верховной Рады от пророссийской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадима Рабиновича. У себя в Facebook Рабинович написал, что визит китайцев в Крым может быть ответным ходом Китая «в связи с позицией Украины по «Мотор Сич»».

Представители Китая, согласно пресс-релизу Минтуризма Крыма, посетили винодельческие хозяйства и курорты, а также поучаствовали в круглом столе с членами правительства полуострова.

Однако, как сообщает «Медуза», в китайских источниках нет данных о визите деловой делегации из Китая в Крым – ни в сообщениях агентства «Синьхуа», ни в официальной газете компартии «Жэньминь жибао», ни в официальных аккаунтах китайских государственных ведомств и СМИ в соцсетях.

Все трое участников делегации в Крым уже много лет живут в Москве и здесь же занимаются бизнесом, рассказал «Медузе» представитель московской китайской диаспоры. По фото- и видеорепортажам о визите китайской делегации в Крым представители китайской бизнес-диаспоры Москвы опознали своих знакомых. Чэнь Шаньвэнь, Чэнь Юн и Чжао Кай, по утверждению источников «Медузы», тесно связаны друг с другом, они продают товары легкой промышленности на оптово-розничных рынках «Москва» и «Садовод».

Как сообщила «Медуза», двое из трех участников делегации являются совладельцами (по 33%) фирмы «Хао Лан», зарегистрированной в городе Жуйань восточной провинции Чжэцзян. В реестре компания отмечена как предприятие малого бизнеса, занятое производством кожевенных, меховых и перьевых изделий и продажей обуви.

В Министерстве курортов и туризма Крыма, которое опубликовало пресс-релиз о круглом столе российских чиновников и китайских бизнесменов, «Медузе» рекомендовали обратиться за комментариями о визите «китайской делегации» к организатору этой встречи – Южному региональному центру поддержки экспорта. «Медуза» направила туда свои вопросы, но ответов на момент публикации своего материала не получила.

11 марта в Министерстве курортов и туризма Крыма сообщили о визите на полуостров представителей из Китая для «оценки туристического потенциала» полуострова.

Секретарь Министерства иностранных дел Китая Чжао Лицзянь, комментируя визит «делегации Китая» на полуостров, сказала, что сотрудничество некоторых китайских компаний с Крымом «нельзя политизировать».

В тексте использованы материалы: Крым.реалии

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