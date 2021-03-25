Власти Крыма думают, что «ковидный» год дал толчок развитию туризма на полуострове

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Год пандемии коронавируса способствовал развитию туризма в Крыму.

В частности, он изменил подход некоторых туристов к организации отдыха на полуострове, сообщил глава комитета Госсовета республики по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк.

«Специфика этого года – это развитие внутреннего туризма. И в сельских, и в степных регионах люди снимают дома и квартиры. Это намного дешевле, чем на Южном берегу Крыма … И оттуда (из сельской местности) они будут совершать поездки во все стороны республики», – сказал он сегодня журналистам.

О подобной тенденции ранее сообщала председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова. По ее словам, Крым благодаря ограничениям, связанным с пандемией, смог зарекомендовать себя как круглогодичный курорт.

Ранее Черняк заявил, что в Крыму в текущем году ожидают свыше 8 миллионов туристов.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

Крымские отели начали устанавливать собственные опреснительные установки. Крымские отели для бесперебойного обеспечения водой своих постояльцев устанавливают собственные опреснительные установки.

Выдержит ли Крым десять миллионов туристов?. Крым способен принимать 10 миллионов туристов в год, формально природные ресурсы полуострова могут выдержать такую антропогенную нагрузку. Однако этого пока нельзя сказать об инфраструктуре.

Новый курорт? Туристы почему-то стали бронировать жилье в Симферополе. Аналитики отмечают, что, по сравнению с 2019 годом, рост числа бронирований на майские праздники составляет 12%. Конкретно по городам: на 39% выросло число бронирований в Ялте, на 15% — в Севастополе больше, на 375% — в Симферополе.

«Некуда девать туристов»: в Крыму заявили о ежемесячном росте турпотока. Ежемесячный прирост туристического потока в Крым в 2021 году составляет 10-15% к показателям прошлого года.