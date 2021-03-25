В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации

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Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.

Об этом сообщила заместитель главного врача филиала по поликлинической работе Туйаара Санникова.

«С декабря только в филиале ФНКЦ ФМБА России в Ялте вакцинировались более 4,6 тысяч человек. При этом 1779 жителей региона уже получили оба компонента вакцины, – сообщила она. – За все время иммунизации не было зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки. У людей, получивших оба компонента вакцины, отмечаются высокие титры антител».

По данным Санниковой, ежедневно в Ялтинском регионе вакцинируются от 70 до 120 человек.

Уточняется, что сейчас в медучреждении в наличии есть 1040 доз вакцины, а в апреле ожидается поставка еще 3000 доз.

В настоящее время прививку можно сделать в следующих пунктах: в Поликлинике на ул. Пальмиро Тольятти, 13, в Гурзуфе и в Алупке. Кроме того, работают несколько выездных бригад в населенных пунктах Олива, Парковое, Оползневое, Никита, Краснокаменка, Гаспра, Отрадное, Кореиз, Симеиз и Даниловка. График выезда бригад необходимо узнавать дополнительно. Ближайшая запись на вакцинацию доступна на 3 апреля 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

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