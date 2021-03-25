Коронавирус в Крыму
Развитие сюжета: 57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки ● В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы ● Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка ● «Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной ● Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму
В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации
фото © Новости Крыма
Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.
Об этом сообщила заместитель главного врача филиала по поликлинической работе Туйаара Санникова.
«С декабря только в филиале ФНКЦ ФМБА России в Ялте вакцинировались более 4,6 тысяч человек. При этом 1779 жителей региона уже получили оба компонента вакцины, – сообщила она. – За все время иммунизации не было зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки. У людей, получивших оба компонента вакцины, отмечаются высокие титры антител».
По данным Санниковой, ежедневно в Ялтинском регионе вакцинируются от 70 до 120 человек.
Уточняется, что сейчас в медучреждении в наличии есть 1040 доз вакцины, а в апреле ожидается поставка еще 3000 доз.
В настоящее время прививку можно сделать в следующих пунктах: в Поликлинике на ул. Пальмиро Тольятти, 13, в Гурзуфе и в Алупке. Кроме того, работают несколько выездных бригад в населенных пунктах Олива, Парковое, Оползневое, Никита, Краснокаменка, Гаспра, Отрадное, Кореиз, Симеиз и Даниловка. График выезда бригад необходимо узнавать дополнительно. Ближайшая запись на вакцинацию доступна на 3 апреля 2021 года.
В тексте использованы материалы: Крыминформ
Ранее Новости Крыма сообщали:
В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы. Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю на полуострове фиксируют рост завозных из-за границы случаев коронавируса.
Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в правительстве города.
«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной. Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».
Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о вероятности третьей волны распространения коронавируса.
Власти Крыма представили бизнесменов с рынков Москвы «делегацией из Китая» видео
«Бизнес-делегация из Китая», которую в начале марта в Крыму принимали местные власти, на самом деле является группой предпринимателей с оптовых рынков Москвы.
В соцсети - только по паспорту: власти России приготовили сюрприз своим гражданам
Роскомнадзор выступил с инициативой, чтобы при регистрации в социальных сетях и мессенджерах пользователи указывали паспортные данные, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.
57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки
За 24 марта на территории Республики Крым подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.
Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма
В Государственной пограничной службе Украины уточнили новые условия въезда в страну, согласно решению правительства по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19, которые также касаются пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью.
вчера
В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению
В администрации Алушты допускают ужесточение графика подачи воды населению.