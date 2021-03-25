Новости Крыма - крымская служба новостей

Проект Новости Крыма, логотип ©
$/RUB 75.8
воздух +3
море +9

Коронавирус в Крыму

В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации

15:55 четверг, 25 марта 2021
Ялта
В Ялте официально не зафиксировали тяжелых последствий вакцинации

фото © Новости Крыма

Специалисты ялтинского филиала Федерального научно-клинического центра ФМБА России вакцинировали от коронавируса более 4,6 тыс человек и при этом не зафиксировали ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки.

Об этом сообщила заместитель главного врача филиала по поликлинической работе Туйаара Санникова.

«С декабря только в филиале ФНКЦ ФМБА России в Ялте вакцинировались более 4,6 тысяч человек. При этом 1779 жителей региона уже получили оба компонента вакцины, – сообщила она. – За все время иммунизации не было зафиксировано ни одного тяжелого побочного эффекта от прививки. У людей, получивших оба компонента вакцины, отмечаются высокие титры антител».

По данным Санниковой, ежедневно в Ялтинском регионе вакцинируются от 70 до 120 человек.

Уточняется, что сейчас в медучреждении в наличии есть 1040 доз вакцины, а в апреле ожидается поставка еще 3000 доз.

В настоящее время прививку можно сделать в следующих пунктах: в Поликлинике на ул. Пальмиро Тольятти, 13, в Гурзуфе и в Алупке. Кроме того, работают несколько выездных бригад в населенных пунктах Олива, Парковое, Оползневое, Никита, Краснокаменка, Гаспра, Отрадное, Кореиз, Симеиз и Даниловка. График выезда бригад необходимо узнавать дополнительно. Ближайшая запись на вакцинацию доступна на 3 апреля 2021 года.

В тексте использованы материалы: Крыминформ

Ранее Новости Крыма сообщали:

В Крым стали чаще завозить коронавирус из-за границы. Глава Роспотребнадзора по Крыму и Севастополю Наталья Пеньковская сообщила, что за последнюю неделю на полуострове фиксируют рост завозных из-за границы случаев коронавируса.

Коронавирус в Севастополе: оперативная сводка. В Севастополе за минувшие сутки подтверждено 36 новых случаев заражения COVID-19, сообщили в правительстве города.

«Нет отбоя от желающих»: иностранцы хотят привиться в Крыму российской вакциной. Власти Крыма считают, что иностранные политики очень хотят приехать в Крым, чтобы привиться «Спутником».

Аксенов ждет третью волну COVID-19 в Крыму. Глава Крыма Сергей Аксенов предупредил о вероятности третьей волны распространения коронавируса.

Власть
Власти Крыма представили бизнесменов с рынков Москвы «делегацией из Китая»

Власти Крыма представили бизнесменов с рынков Москвы «делегацией из Китая» видео

«Бизнес-делегация из Китая», которую в начале марта в Крыму принимали местные власти, на самом деле является группой предпринимателей с оптовых рынков Москвы.

Власть
В соцсети - только по паспорту: власти России приготовили сюрприз своим гражданам

В соцсети - только по паспорту: власти России приготовили сюрприз своим гражданам

Роскомнадзор выступил с инициативой, чтобы при регистрации в социальных сетях и мессенджерах пользователи указывали паспортные данные, номер телефона, электронную почту и фактический адрес проживания.

Коронавирус в Крыму
57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

57 случаев коронавируса выявили в Крыму за сутки

За 24 марта на территории Республики Крым подтверждено 57 новых случаев коронавирусной инфекции.

Актуальные темы

Украинские пограничники объяснили условия въезда с Крыма

В Государственной пограничной службе Украины уточнили новые условия въезда в страну, согласно решению правительства по дальнейшему предотвращению распространения COVID-19, которые также касаются пересечения административной границы Крыма с Херсонской областью.

вчера

Водный кризис
В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению

В Алуште придется ужесточить график подачи воды населению

В администрации Алушты допускают ужесточение графика подачи воды населению.

Поиск в новостях Крыма

© 2021 - 2003 Новости Крыма, крымская служба новостей

Новости Крыма - являются независимым сетевым изданием. Сайт существует с 2003-го года и все это время в режиме онлайн освещает события, происходящие в Крыму. Главный девиз проекта «Новости Крыма» - «мы сообщаем только факты - выводы вы делаете сами».

Словосочетание «Новости Крыма» является зарегистрированной торговой маркой. Все права защищены. Перепечатка материалов разрешена только при условии прямой гиперссылки (https://news.allcrimea.net) на Новости Крыма.

© Проект КРЫМ.онлайн

Обратная связь

О проекте | Политика конфидициальности

Полный сборник правовой информации